El dramático caso de la gata bebé que bañaron con pegamento y hoy lucha por su vida [VIDEO]

Una conmovedora petición hizo la veterinaria, Daniella Herrera, a la población tras el hallazgo de una gatita con el cuerpo bañado de pegamento y en completo estado de abandono por las calles de Santiago, Chile. La profesional ayudó al animal de 30 días de vida, luego que la dueña de uno de sus pacientes la alertara sobre el trágico caso.

Luego de recibirlo en su clínica, Herrera mencionó que el estado de salud del pequeño animal es crítico. “Venía gravísima. Estaba super deshidratada, como con un 10 % de deshidratación, con mucha hipotermia, con 33° de temperatura, y con hipoglicemia”, comentó.

Cruel maltrato animal

Tras el conmovedor rescate, la gatita que se encontraba cubierta con pegamento fue sometida a métodos tradicionales que no sirvieron de mucho (le cortaron el pelo), intentaron con otros elementos como el alcohol, etanol, metanol e incluso una sustancia llamada piroxilina.

“Fuimos probando, la fuimos bañando de a poco para que no se le irritara la piel, y esas son las cosas que han generado reacción, pero no las podemos usar mucho porque ella pesa 200 gramos, entonces no queremos intoxicarla ni nada”, aseguró.

Una nueva esperanza

La especialista explicó que la gravedad del pegamento que cubría el cuerpo del animal le impedía conocer su sexo. “Desde que lo rescatamos siempre pensamos que era macho, pero no podíamos ver sus órganos genitales porque venía tapados en pegamento. Cuando ya logramos destaparlo, reconocimos el ano y la vagina, descubrimos que era hembra. Y cómo venía llena de plumas y tierra, le pusimos Paloma”, recalcó.

Según la veterinaria, aún no se conoce nada sobre los responsables del terrible maltrato animal. “Si esa persona lo hizo a propósito, espero que se dé cuenta que hizo un daño muy grande a un ser vivo”, añadió.

Actualmente, la gatita pasa las noches en la casa de la veterinaria para monitorear su salud; sin embargo, gracias a la publicación del caso en las redes sociales, Paloma encontró una familia que la acogerá si sobrevive.