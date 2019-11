Salva de prisión hombre que abusó de sus dos hijastras menores de edad: una de ellas tenía retraso

Steven Wells de 49 años obligó a sus hijastras de 13 y 14 años a tener relaciones sexuales con él, sin importarle que una de ellas sufriera retraso mental. Esto sucedió en Indiana, Estados Unidos.

El atroz acto, se dio a conocer cuando la hija mayor habló con uno de los consejeros en un Centro de Oportunidades Juveniles y le comentó los abusos que habían sufrido ambas hermanas por parte de su padrastro; además, no lo dijo antes porque no quería verlo preso.

“Lo iba a ocultar durante toda mi vida y no diría nada porque no quiero ver a mi padre en prisión, pero ya no soporto más, mi hermanita se levanta llorando todas las noches”, manifestó la menor al diario Dailymail.

Asimismo, la menor señaló que su hermana de 13 años padece retardo mental pues según los informes médicos del departamento de psicología, la niña tendría 7 años y confirmarían la versión de la adolescente, según informaciones del portal web Metro News.

Steven Wells recibió una sentencia suspendida de seis años con cuatro años de libertad condicional en el Tribunal Superior del Condado de Allen en Estados Unidos y evitó ir a prisión gracias a un acuerdo de declaración de culpabilidad, con el que admitió una conducta sexual inapropiada con sus hijastras y a cambio se le retiraron los cargos de abuso de menores.

El Tribunal Superior del Condado de Allen consideró que admitir su error y dictar una orden de alejamiento con respecto a las víctimas, era una condena justa para este depravado sexual, quien al término de la audiencia salió en libertad.

