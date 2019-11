Piñera sobre acusación constitucional: “No tiene ningún fundamento y no aporta a nada”

Tras la visita de Sebastián Piñera a las zonas afectadas por el incendio forestal en Valparaíso, el presidente de Chile dio a conocer sus primeras impresiones sobre la acusación constitucional en su contra por violar los derechos humanos.

Aseguró que dicha acusación constitucional “no tiene ningún fundamento” y “no aporta a nada”.

“Yo creo que es una acusación que no tiene ningún fundamento. Lo que el país necesita es paz, unidad, acuerdos, soluciones a los problemas de los chilenos y esa acusación constitucional, además de no tener ningún fundamento, no aporta nada”, aseveró Piñera.

Carmen Hertz presenta acusación constitucional contra Sebastián Piñera

En un documento de 110 páginas, Daniel Núñez, diputado de la oposición, acusó al presidente de Chile de ser el “responsable de las brutales violaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante las últimas protestas”.

Entre los firmantes a este pedido se encuentran los diputados Camen Hertz (PC), Camila Vallejo(PC), Jaime Naranjo(PS), Emilia Nuyado(PS), Jorge Brito (RD), Claudia Mix (Comunes), Tomas Hirsch(PH), Gael Yeomans(CS), Vlado Mirosevic(PL) y Carolina Marzan(PPD).