Diputada chilena se niega a pagar 4 piscos sours y termina agrediendo a la supervisora del bar [VIDEO]

La diputada Aracely Leuquén protagonizó un escándalo en Chile tras haberse negado a pagar la cuenta en un bar de la comuna de Las Condes, donde terminó a golpes con una empleada a quien le jaló el cabello y hasta le lanzó papas fritas en estado de ebriedad. Y todo quedó grabado.

Los hechos ocurrieron el 11 de noviembre entre las 13:30 y las 16:30 horas. Luego de tomarse unos cuatro pisco sour, que le costaron unos 24 mil pesos, Leuquén comenzó a increpar a los trabajadores y especialmente a la supervisora Katherine Contreras, reportó Bío Bío.

“Preocupó a los empleados del local su cada vez más mayor agresividad a medida que se emborrachaba, ebriedad que iba acompañada, arrojándole comida (papas fritas), tambaleándose en su camino al baño, generando con ello una situación incómoda”, narró Contreras en una querella criminal presentada ante un juzgado de Santiago.

Gracias a las cámaras de seguridad del bar Geopub, a las que tuvo acceso el medio chileno, se comprueba cómo la diputada a medida que ingería más alcohol se tornaba más violenta con los encargados y especialmente con Contreras, a quien agredió físicamente.

Leuquén se negó a pagar la cuenta tras asegurar que había perdido la billetera, algo que según las informaciones es totalmente falso. Y en todo momento los dependientes mantuvieron la paciencia con ella e intentaron ayudarla para que no se cayera.

Pero su reacción, según Contreras, “fue poner la boleta en mi boca, restregándomela mientras me decía que me comiera sus migajas, luego me agarró del cabello, tironeándolo”, lo que obligó a otras personas presentes a intervenir para separarlas.

Incluso por momentos Leuquén destacó su estatus parlamentario: “ella repitió su agresión, repitiéndome que comiera de sus migajas, porque como diputada tenía para pagar diez veces la cuenta” o exigía con gritos que le dejaran ir sin pagar “alegando que no la podían retener como diputada de la República”.

Disculpa pública

La diputada Aracely Leuquén, del partido Renovación Nacional, se disculpó este miércoles por los hechos acontecidos en el local mediante una misiva que fue publicada en Twitter por su bancada.

Aracely Leuquén confirmó que piensa seguir en su cargo. Foto: captura

“Lamentablemente, ese día tuve la mala ocurrencia de solicitar alcohol y sumado a los remedios que ingiero resultó una mezcla desafortunada”, aseguró.

Leuquén indicó que tiene un año con tratamiento médico, aunque acotó que “nada va a reparar el daño causado” y expresó su voluntad de colaborar con las autoridades correspondientes en “todo lo que se me exija en este proceso”.

“Como todo ser humano también cometo errores, y espero que ustedes sepan comprenderme”, subrayó Leuquén, quien se negó a dimitir a su curul, a pesar de que Contreras solicitó legalmente su desafuero en la Corte de Santiago.