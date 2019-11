Esposa de ‘El Chapo’ Guzmán resignada: ‘’Ya no podemos hacer nada por él’’ [FOTOS]

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos, hecho que caló en su ámbito familiar siendo su esposa una de las personas más afectadas.

Emma Coronel es la cónyuge del narcotraficante que encabezó el Cártel de Sinaloa durante varios años, y pese a la gran diferencia entre sus edades, tuvieron dos hijas.

“La mayor parte del tiempo trato de ser positiva y no engancharme en lo que ya pasó, ya no podemos hacer nada por él”, expresó la mujer de 30 años, quien se casó con Guzmán Loera apenas cumplió 18.

Estas declaraciones de Emma Coronel fueron recogidas en el programa Cartel Crew de VH1.

La esposa del narcotraficante más sanguinario de México aseguró que lanzará una línea en honor al padre de sus gemelas, quien estará el resto de su vida en el Alcatraz de las Rocosas, en Colorado.

‘’Estoy muy emocionada de empezar este proyecto porque fue una idea que tuvimos yo y él cuando todavía estaba en libertad y estoy tratando de hacer lo que él quería’’, detalló.

La joven madre confesó que las personas la juzgan sin conocerla debido a su vínculo con el criminal que erigió un imperio de la droga en México y Estados Unidos.

‘’Yo me considero una mujer normal y me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme y muchos empiezan a atacarte y entonces dices ‘no puedo hacer esto’’, recoge el diario Milenio.

¿Cedió AMLO ante el Cártel de Sinaloa?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador argumentó que no recibió ningún pago tras la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’.

AMLO calificó como una calumnia los señalamientos realizados por el periodista mexicano Rafael Loret de Mola, quien aseguró que el Cártel de Sinaloa le pagó al mandatario cuantiosas cantidades de dinero para liberar a Ovidio, tras ser capturado el pasado 17 de octubre.

“No tiene sentido hacerle el caldo gordo a esa calumnia”, expresó el mandatario, quien recordó que sus agentes decidieron librar a Ovidio Guzmán para ''evitar una masacre''.