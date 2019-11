Estudiante con ceguera es sacado a la fuerza de un prestigioso club de debate [VIDEO]

La sociedad de debate Unión de Oxford, en Inglaterra, se ha visto envuelta en una ola de críticas, luego de la difusión de una grabación donde se muestra la agresión que recibe un joven invidente por parte de personal de seguridad de la organización.

El incidente ocurrió el pasado 17 de octubre. Según informa The Guardian, el joven Ebenezer Azamati, de 25 años había llegado temprano a un debate para reservar su asiento. Luego de unos minutos salió a comer y cuando volvió dos hombres le pidieron salir, sin explicarle por qué.

Luego de una discusión, lo cogieron, según lo reportan “de los tobillos”. Finalmente, el joven estudiante fue suspendido como miembro de la Unión de Oxford hasta mayo del próximo año.

“Sentí que me trataron como si no fuera lo suficientemente humano para merecer un trato justo”, declaró Azamati a The Times.

La Sociedad Africana de la Universidad de Oxford (AfriSoc) calificó el suceso como “un trato violento, injusto, inhumano y vergonzoso”.

“Ningún individuo merece ser tratado de esa manera, incluso si hubiera vuelto a entrar cuando había comenzado el debate, ese inadecuado trato por medios violentos sigue siendo injustificable”, señaló la organización a través de un comunicado oficial el pasado 13 de noviembre.

En el mismo, pide castigar al personal que cometió la agresión además de exigir el pago de una compensación al joven y reestablecer su permanencia en el club de debate.

Sin embargo, el 17 de este mes la presidente de AfriSoc, Nwamaka Ogbonna, dijo a The Guardian, que ninguna de las exigencias había sido cumplida por parte de la organización.

Por otro lado, la Universidad de Oxford también rechazó los actos cometidos en la sociedad de debate y se distanció de la organización.

“Compartimos la indignación generalizada con respecto al tratamiento inaceptable de Ebenezer Azamati. La unión es un club completamente independiente que no es regido por la universidad”, señaló la universidad a través de su cuenta de Twitter.