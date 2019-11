Tras 23 años encarcelado, confesó que asesinó a sus abuelos como venganza por un abuso sexual

Un hombre, identificado como David Barnett, reveló por qué apuñaló más de 20 veces y asesinó a sus dos abuelos, Clifford (82 años) y Leona Barnett (75 años), en su propia vivienda. El suceso ocurrió en la ciudad de San Luis, en Misuri (Estados Unidos).

El sujeto entró a la casa de sus abuelos adoptivos el 4 de febrero en 1996, cuando Cliford y Leona, regresaban de la iglesia.

Cuando los señores mayores entraron por la puerta de su casa, David Barnett empujó a su abuela por el pasillo. Luego, cogió a su abuelo y lo tumbó al suelo para agarrar un cuchillo.

El hombre indicó que utilizó cinco cuchillos diferentes a la hora se asesinar a los agraviados. Esto con la intención de asegurarse que las víctimas estén muertas. Incluso las armas que usó se rompieron por el ataque del individuo.

El homicida llegó a esconder las cuchillas debajo de un colchón, se limpió las manos manchadas de sangre, robo un automóvil y dinero en efectivo. Al día siguiente, los agentes policiales arrestaron al victimario, porque encontraron el carro hurtado en una zona residencial de Estados Unidos.

David Barnett afirmó ser el autor del crimen y fue sentenciado a muerte, pero por muchos años se negó a revelar el verdadero motivo del por qué asesinó a sus abuelos. Hasta que en el programa Crimen+Investigación, confesó que sufrió un abuso sexual por parte de su padre adoptivo, John Barnett.

“Tenía que encontrar mi propia comida, no me lavaban. Era como un juguete de peluche guardado en el estante. Estaba solo”, señaló el asesino.

Asimismo, el homicida indicó que su padre lo golpeaba y luego lo consolaba. “Me abrazaba y besaba mis oídos”, añadió.

A inicios del 2019, la sentencia a muerte se redujo a cadena perpetua sin libertad condicional. "No odio a John (su padre), todavía lo amo por lo que trató de hacer. Tenía sus propios problemas que no pudo superar", puntualizó.

Barnett también señaló que hasta hoy no puede recordar cómo asesinó a sus abuelos. “El resultado fue horrible. No pasa un día en que no piense en ellos, porque viven en mi corazón", agregó.