Fumó por 30 años y quiso donar sus pulmones: los rechazaron porque estaban podridos [VIDEO]

Un grupo de médicos del Hospital Popular de Wuxi en Jiangsu, China, quedaron sorprendidos ante la extracción de pulmones totalmente negros de un paciente de 52 años.

Según informaron, el hombre quería donar sus órganos tras su muerte, pero los médicos rápidamente descubrieron que sus pulmones, mostraban signos de calcificación, una enfermedad pulmonar ampollosa y enfisema pulmonar.

El cirujano jefe del equipo de trasplantes, Chen Jingyu, explicó que el paciente confesó que fumaba una cajetilla de cigarros diarios por 30 años y murió por múltiples enfermedades pulmonares. Los médicos determinaron que los órganos no eran adecuados para el trasplante, según informó el Daily Mail.

Un video grabado por los cirujanos encargados de la intervención, muestran los pulmones ennegrecidos de alquitrán del fumador. En lugar de ser de color rosa saludable, los pulmones tenían un color carbón y estaban extremadamente inflamados por décadas de residuos de tabaco que los obstruían. El video, difundido por los cirujanos fue denominado como “el mejor anuncio antitabaco de todos los tiempos”.

Las pruebas iniciales del índice de oxigenación estaban bien, pero cuando recolectamos los órganos, nos dimos cuenta de que no podríamos usarlos”, dijo Chen Jingyu.

El especialista indicó que a los chinos les encanta fumar y no sería práctico decir que no aceptarían los pulmones de todos los fumadores, pero existen estándares estrictos. Muchos ciudadanos tienen los pulmones que se casi podridos. “Si fuma mucho, es posible que sus pulmones no sean aceptados, incluso si elige donarlos después de su muerte. Mire estos pulmones, ¿todavía tiene el coraje de fumar?”, expresó el médico.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año. Se informa que más de 7 millones de esas muertes son resultado del consumo directo de tabaco, mientras que alrededor de 1,2 millones eran no fumadores expuestos al humo de segunda mano.