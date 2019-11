Mujer estuvo a punto de perder la vista tras ser atacada brutalmente por un canguro [VIDEO]

En Australia, una mujer sufrió el ataque de un canguro cuando paseaba a su perro. A tal punto que la señora recibió 25 puntos quirúrgicos en la cara y estuvo a punto de perder su ojo.

Según 9News, el hecho ocurrió en la ciudad de Wodonga, en el estado de Victoria (Australia). La agraviada, llamada Dina, indicó que soltó a su mascota y éste empezó a perseguir al canguro.

“Subí corriendo por el terraplén para tratar de detener a mi perro, sin darme cuenta de que estaba solo tres o cuatro metros por detrás del canguro. Ahí sentí que el canguro entró en pánico al pensar: ‘Me están atacando por todos lados’”, señaló la víctima para el citado medio.

La mujer contó que el mamífero la tumbó al suelo y la empezó a atacar. “Me hizo un agujero en la parte posterior de la pierna, y si no me hubiera dado la vuelta, probablemente me hubiera destripado”, indicó.

Para librarse del canguro, Dina se hizo la muerta y esperó que el animal termine de golpearla. La mujer quedó con la cabeza ensangrentada y una persona de la zona la auxilió y la llevó hasta un hospital.

En el centro de salud, le cosieron 25 puntos de sutura en la cara y la operaron de las heridas que tuvo en las piernas. Los médicos dieron de alta a la agraviada.

Dina señaló que la culpa de sus heridas las tiene su perro, debido a que empezó a perseguir al canguro. “Estamos invadiendo su ecología y pudo sentir pánico”, añadió la víctima.