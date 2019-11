Sebastián Piñera admitió que se cometieron abusos y delitos durante protestas en Chile

Esta noche, el presidente de Chile, Sebastián Piñera ofreció un mensaje a la nación sobre el acuerdo de paz frente al estallido social que se ha desatado en el país sureño.

Frente a este contexto, Piñera reconoció que en algunos casos no se respetaron los derechos humanos de los ciudadanos en Chile.

“Lamentablemente y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos -no sólo el Gobierno, también nuestras Fuerzas Armadas y de Orden- para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos”.

En ese sentido, afirmó que “no habrá impunidad con aquellos que cometieron abusos”.

“Todos debemos condenar la violencia, venga de donde venga, porque sabemos que la violencia sólo engendra más violencia”, enfatizó Piñera.