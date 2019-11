Obligan a lamer heces de perros a niños para que no les roben sus bicicletas

Una pareja de jóvenes obligó a unos niños a lamer los excrementos de los perros en el Parque de la Biblioteca Whitchurch, ubicado en Cardiff (Reino Unido).

Según informó Wales Online, las víctimas de 11 años se quitaron sus abrigos y sus calzados, debido a que la pareja les rebuscó sus cosas. Luego los mandaron a usar un lenguaje racista y a probar las heces de los canes.

Los culpables fueron fotografiados por otros padres de familia que se encontraban en el área verde. Los señores se mostraron incómodos con esta situación y decidieron viralizar los rostros de los muchachos.

Una señora que intervino afirmó que la pareja amenazó a los menores con tomar sus bicicletas si no cumplían con lo que les había ordenado. “Cuando fui a confrontarlos y pedirles que me devuelvan el dinero que me habían quitado, uno de ellos me levantó el dedo. Fueron unos matones horribles y desagradables”, expresó la mujer.

La madre de uno de los niños afectados indicó que su hijo lo llamó desde el parque para decirle que estaba espantado. “Fue horrible, porque me dijo que tenía miedo de salir y no se sentía seguro. Dijo que estaban asustados y se congelaron. Hubo 11 chicos y todos se quedaron juntos, pero fue una mala experiencia”, añadió.

El inspector de la policía del Reino Unido, Darren Grady, manifestó: “Se está llevando a cabo una investigación. Además, habrá una mayor vigilancia policial de alta visibilidad para tranquilizar a la comunidad y, si alguien tiene dudas, les pediremos que se acerquen a los oficiales de patrulla".