Hombre permaneció en el ático de su expareja por seis días para espiarla

Una madre soltera de dos hijos, identificada como Amy Birch, fue acosada por su expareja de 25 años, Aaron Chidgey, quien se escondió en el ático de su vivienda durante seis días en Reino Unido.

El sujeto fue encarcelado por 15 meses, a pesar que se le interpuso dos órdenes judiciales por estar acosando constantemente a la joven madre de 20 años.

La mujer declaró para Fabulous Digital e indicó: “Me enfermó descubrir que Aaron había estado en mi casa, porque Dios sabe cuánto tiempo se habrá escondido. No tenía idea. Mi temor es que no se detendrá ante nada para lastimarme. Me he mudado diez veces en el último año para esconderme de él, pero siempre me encuentra”.

Birch aseguró que inició una relación el sujeto hace tres años. En ese tiempo, ella no tenía hogar y vivía en las calles de Exeter del condado de Devon (Reino Unido).

“Estaba en mi punto más bajo. Había estado bebiendo y usando drogas. Solo quería que alguien me rescate", expresó la madre.

Amy Birch y Aaron Chidgey tuvieron una relación hasta mediados del 2018 y después de varios meses, el hombre se enteró que la muchacha estaba esperando un hijo, pero de otro sujeto. Tras este hecho, el individuo empezó a acosarla.

Según información de los agentes policiales, el acosador habría ingresado a la casa de la mujer por la puerta del sótano.

Cabe señalar que, por segunda vez, el sujeto no respetó la orden de alejamiento. La policía señaló que incumplió la disposición el 16 de julio de este año cuando la joven lo vio a través de una ventana cuando regresaba a su vivienda con su madre.