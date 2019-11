Niño se afeita la cabeza para que su amigo con cáncer no sea el único sin cabello en el colegio

Olly Spencer, un niño de 7 años decidió afeitarse la cabeza para que su mejor amigo, quien padece de cáncer, no fuera el único del colegio sin cabello y no fuera víctima de bromas mal intencionadas. Esto sucedió en Anstey, Inglaterra.

Tommy Lee Hetherington, fue diagnosticado con leucemia el año pasado, aunque afortunadamente la enfermedad ahora se encuentra en remisión, las constantes quimioterapias hicieron que se quedara sin cabello.

Cuando Olly vio a Tommy sin pelo, él decidió que también se quitaría el suyo para apoyar a su mejor amigo y desde ese momento, su amistad se ha fortalecido más.

“Llegué a casa del colegio y le pregunté a mi mamá si podía afeitarme la cabeza, así Tommy-Lee no sería el único niño en la escuela sin cabello”, manifestó el menor al diario Leicester Mercuty.

Al preguntarle, a la madre del menor que fue lo que pensó en ese momento, ella manifestó que se sintió orgullosa de su hijo y que lo alentó a hacerlo, inclusive ella misma fue quien lo rapó.

“Me lo dijo y mi corazón latía a mil y dije por qué ¿no? Entonces decidimos hacerlo juntos” declaró la madre a los medios locales.

El menor señaló que todo lo que hizo fue realmente para apoyar a Olly, pues quería que el cáncer desapareciera y él se sienta mejor.

“Tommy-Lee se ha convertido en mi mejor amigo. Jugamos juntos en la escuela. Cuando no tenía cabello, me sentía triste y no quería que estuviera solo. Quería ayudar a Tommy-Lee porque tiene cáncer y quería que el cáncer desapareciera”, acotó Olly.

Sin duda alguna, Olly Spencer demostró el verdadero significado de la amistad, ahora son mejores amigos, juegan juntos en la escuela y se cuidan entre ellos.