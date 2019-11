Como en la Edad Media: manifestantes de Hong Kong resisten con flechas y catapultas

Los manifestantes atrincherados en el campus de la Universidad Politécnica de Hong Kong están defendiendo su posición con armas medievales. Con arcos, flechas y catapultas, los policías son atacados en el marco de nuevos enfrentamientos durante la madrugada de este lunes. Según la prensa local, hay varios heridos y detenidos.

Lo que comenzó hace algunos meses como una movilización pacífica en contra de un proyecto de extradición, ahora se ha convertido en una violenta lucha por preservar la democracia y defender su Constitución.

Agentes antidisturbios entraron el lunes en el campus sobre las 05.30 hora local (21.30 GMT de ayer) y detuvieron a varios jóvenes que se habían atrincherado durante días en el complejo; hora y media después, el rector de la Universidad anunció que había llegado a un acuerdo con la Policía para un “alto el fuego” a cambio de que los manifestantes dejasen de atacar.

No obstante, pasadas las 08.00 hora local (00.00 GMT), los agentes lanzaron gas lacrimógeno contra un numeroso grupo de estudiantes que había salido del campus, obligándolos a volver dentro.

En tanto, las nuevas armas de los estudiantes ya han comenzado a diezmar a sus ‘enemigos’. Uno de los miembros de la policía ha resultado herido luego de que una flecha atravesara su pierna.

Los policías muestran al agente herido por una de las flechas. Foto: EFE.

Los agentes, supuestamente pertenecientes al cuerpo de élite conocido como ‘Raptors’, habían sido recibidos con cócteles molotov, que causaron un gran fuego en la zona donde los manifestantes habían erigido barricadas, lo que provocó la intervención de los bomberos.

Aunque la Policía niega que haya llevado a cabo una "redada" en la Politécnica, sino una "operación de dispersión", los medios locales aseguran que se registraron varios heridos, aunque por el momento se desconoce su número o la gravedad de sus lesiones.

Asimismo, el cuerpo confirmó esta madrugada que, cerca de las 03.00 hora local (19.00 GMT de ayer), un agente disparó fuego real hasta en tres ocasiones después de que una “banda de alborotadores” les agrediese tras detener a una joven de 20 años, a quien ayudaron a fugarse.

Manifestante dispara un cóctel molotov con la ayuda de una catapulta. Foto: AP.

Según las investigaciones iniciales, citadas por la televisión pública RTHK, nadie resultó herido por los disparos.

Estos hechos sucedieron tres horas después de que la Policía advirtiese en un vídeo de que podría emplear fuego real contra los manifestantes en caso de que éstos no dejasen de lanzar cócteles molotov y otros objetos contra los agentes: “Si no dejan de atacar a los policías con armas letales, los agentes no tendrán más remedio que usar la mínima fuerza, incluyendo munición real en respuesta”.

Con información de EFE.