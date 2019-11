Puente se cae con varios autos: dejó un muerto y varios desaparecidos

Un puente metálico colgante en el suroeste de Francia se cayó con todos los autos que transitaban por él. El accidente dejó al menos una adolescente muerta y varios desaparecidos.

Ocurrió este lunes, informó AFP. El accidente significa un nuevo debate en el país sobre el estado de estas estructuras, a veces antiguas y sin capacidad para soportar vehículos pesados.

“Por el momento tenemos una víctima mortal de 15 años. Su madre, que también estaba en el automóvil, pudo emerger, nadar y fue rescatada con vida por testigos” del accidente, explicó a la prensa el fiscal de Toulouse, Dominique Alzéari.

El responsable declaró que hay “una persona desaparecida, que es el conductor del camión que circulaba sobre el puente” en el momento del hundimiento.

"Estamos buscando a esta persona y también queremos confirmar si no hay otros vehículos que estaban en el puente, lo cual no parece ser el caso, aunque no estamos seguros completamente", agregó Alzéary.

Puente Francia

En un primer momento, las autoridades habían mencionado a un tercer vehículo y estimaban que podría haber “varios desparecidos”. El río tiene una profundidad de 20 metros en este lugar y en las tareas de rescate participan buceadores.

Además de la adolescente fallecida, hay tres heridos de gravedad considerable, entre ellos testigos que intentaron socorrer a las víctimas, y dos heridos leves entre los bomberos.

El puente que se derrumbó une las localidades de Mirepoix-sur-Tarn y Bessières, situadas al norte de la ciudad francesa de Toulouse.

El camión, que ya ha sido encontrado, transportaba grúas y es un vehículo "pesado", dijo el alcalde de Mirepoix, Eric Oget.

El límite de peso soportado por el puente eran 19 toneladas.

El puente, de 1931, recibía las revisiones de mantenimiento adecuadas, según este responsable, y no presentaba "ningún problema en su estructura" en la última inspección detallada en 2017.

“Tampoco ha habido ningún fenónemo meteorológico reciente” que pueda haber provocado de alguna manera este accidente, según Oget.

“Estos puentes están prohibidos para vehículos de más de 19 toneladas, pero suele ocurrir a menudo que camiones más pesados los usen”, dijo otro responsable regional, Jean-Marc Dumoulin.