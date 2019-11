Nicolás Maduro reconoce que Venezuela está dolarizada: “Gracias a Dios existe” [VIDEO]

En medio de la severa crisis que padece Venezuela el mandatario Nicolás Maduro reconoció la dolarización de facto que experimenta un sector de la economía del país e incluso celebró que exista, dado que “puede servir para la recuperación” productiva.

“Ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Es una válvula de escape, gracias a Dios existe”, indicó Maduro en una entrevista transmitida este domingo por el canal privado Televen.

El bolívar es la única moneda de curso legal en Venezuela y desde 2003 rige un control de cambios que reserva al Estado la administración de los dólares. Sin embargo, ante la caída de ingresos por concepto de venta de petróleo las autoridades financieras han flexibilizado su uso.

Contrario a lo que muchos dirigentes chavistas han declarado, Maduro aseguró que no le molesta la prevalencia del dólar estadounidense sobre el bolívar. “Yo, quizás lo que diré será un pecado para los dueños de los dogmas, no lo veo mal. Me declaro pecador”, dijo.

Aun así, aseveró que “Venezuela siempre tendrá su moneda, el bolívar, y vamos a defenderlo” en un proceso financiero en el cual destacó la criptomoneda venezolana lanzada en 2018 de nombre Petro, que en la actualidad vale 1.794.634,54 bolívares.

“Vamos a regularizar el ingreso necesario para el funcionamiento de la economía en divisas y garantizar las exportaciones”, exclamó Maduro.

Entrevistado por el periodista José Vicente Rangel, exvicepresidente venezolano durante el Gobierno de Hugo Chávez, sostuvo que la dolarización surgió por la “autoregulación necesaria” de la economía venezolana para procurar la “desaceleración de la inflación criminal inducida”.

De acuerdo a datos del Parlamento en Venezuela la inflación supera el 4.000% y su economía se ha contraído más de 50% desde 2013, provocado según Maduro por el “bloqueo” de Estados Unidos.