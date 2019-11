Bebé desaparece, minutos después la encuentran, pero con un extraño mensaje en su cuerpo [VIDEO]

En Honduras, una madre vivió momentos de tensión cuando su bebé, que tiene solo 20 días de nacida, desapareció de su casa. Horas después, hallaron a la menor, pero ella se percató de un extraño mensaje que tenía encima de su cuerpo.

La madre de la víctima, Rubenia Izaguirre, manifestó para HCH Noticias que su hija desapareció luego que le haya dado de comer.

“Tenía a la bebé en mi cuarto y de ahí me fui a la cocina. Cuando volví, ella ya no estaba y empezamos a buscarla con la ayuda de la familia y los vecinos. Hasta que vino mi cuñada y la halló en su cuarto. Se revisó su cuerpo y no tenía nada, así que le di de amamantar otra vez”, señaló.

Luego de ello, la mujer volvió a acostar a la menor y minutos después, la bebé comenzó a llorar y cuando la mujer la revisó encontró unas letras dentro de su cuerpo.

Los familiares revisaron el cuerpo de la agraviada y ahí descubrieron que en su pecho tenía escrito unas palabras ofensivas con tinta roja. Además, en una de las paredes de su vivienda escribieron: “Se van a morir todos”.

Ante este hecho, Rubenia Izaguirre se desvaneció y la abuela de la niña contó para La Tribuna:

“La mamá se desmayó y yo le pregunté: ‘¿Cómo te llamas?’ Ella me respondió que se llamaba Anabelle. Ahí se le encarnó el espíritu malo y yo le dije: ‘Acá no tienes cabida, porque en esta casa vive Jesús'”.

La madre afirmó para el mismo medio que no hace juegos satánicos. “No he tenido problemas con nadie anteriormente”, manifestó.