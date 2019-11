Escocia heredará 435 propiedades a quienes compartan apellidos con titulares fallecidos

Si usted cuenta con el apellido correcto, podría hacerse acreedor de alguna de las 435 propiedades sin heredero valuadas hasta en U$S 500.000 que permanecen bajo el poder de la corona de Escocia, en el Reino Unido. Esto gracias a que el gobierno de ese país ha publicado una lista oficial de los edificios que se encuentran sin dueño conocido y que podrían ser adquiridas por un pariente.

Sucede que en Escocia cualquier activo no reclamado mediante testamento por una persona que acaba de fallecer pasa directamente al cuidado de la Corona. Luego de ello, los títulos de propiedad son derivados a la Office of Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer, responsable de su cuidado hasta que son reclamados o en su defecto quedan en su poder.

Sin embargo, gracias a la Ley de Sucesión aprobada por el parlamento escocés se podrá simplificar todos los procesos de entrega eliminando el requisito de "bono de precaución", traducido como una especie de seguro que en el Reino Unido es exigido a las personas que piden la obtención de una herencia que directamente no les pertenece.

De esta forma, cuando un titular muere sin dejar atrás un testamento o una constancia de lo que debe hacerse con sus bienes, todo lo que posee podría ser reclamado por un tercero partiendo de si al menos comparten el mismo apellido. En la lista publicada por el gobierno de Escocia figuran apellidos como Carlin, Hunniball, Malone-Philban y Raube.

¿Pero, es fiable? Pues aunque parezca un método poco ortodoxo y hasta sospechoso de fraude, la ciudadana la jubilada londinense Margaret Abbotts recibió el verano pasado alrededor de 400.000 dólares de una media hermana que nunca conoció hasta ese momento gracias a las gestiones de un estudio de abogados especializado en genealogía forense.

Se cree que actualmente existen unas 8.000 propiedades sin reclamar entre Inglaterra y Gales. Puedes enviar tus solicitudes al siguiente enlace.