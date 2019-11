Los esposos que viven juntos tras el divorcio: uno se enamoró del ex de su hija

Esta es una historia de amor en tiempos de poliamor.

Tony y Barrie Drewitt-Barlow, lo primeros padres homosexuales del Reino Unido, se separaron después de 32 años, y uno de ellos está saliendo con el ex de su hija.

Los empresarios hicieron historia a finales de los 90 por tener gemelos gracias a la maternidad subrogada o vientre de alquiler.

En un embarazo de este tipo, se forma un embrión con espermatozoides donados que fecundan los óvulos de la gestante subrogada o los óvulos de una donante.

El embrión se implanta en el útero de la gestante subrogada, quien continúa el embarazo hasta que nace el bebé.

Según recoge Mirror, el nuevo novio de Barrie es Scott Hutchison (25), exenamorado de su hija Saffron.

Los primeros padres gay de Gran Bretaña se separaron después de 32 años, y uno ahora está saliendo con el ex de su hija. Foto: Difusión.

Eso, contrario a lo que se piense, no es un problema: los tres viven felices en una mansión, valorada en unos seis millones de euros.

Incluso, la relación tiene la “bendición” de Tony y la joven Saffron, quienes lo supieron después de un noviazgo secreto de nueve meses.

Scott Hutchison anunció que era “hora de que el mundo supiera” sobre su relación con Barrie, quien rompió su silencio y dijo que “no estaba teniendo una crisis de mediana edad”, de acuerdo a The Sun.

“Me he enamorado de Scott y él ha hecho lo mismo. Me siento estúpido a mi edad por tener estos sentimientos sobre alguien que no sea Tony y la mitad de mi edad", señaló.

“Pero cuando sabes que algo está bien, está bien. No hemos hecho planes definitivos, pero me gustaría casarme con Scott”, añadió.

Los gemelos de Barrie y Tony —Saffron y su hermano Aspen— son los primeros hijos en tener dos papás en Reino Unido.

La pareja también tiene un hijo, Orlando, de 16 años.

Crecieron en las propiedades municipales de Manchester, pero ahora tienen una riqueza combinada de alrededor de 40 millones de euros y repartieron su tiempo entre una propiedad de Florida y una gran mansión de Essex.