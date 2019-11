Alberto Fernández impulsará “cuanto antes” un proyecto para legalizar el aborto en Argentina [VIDEO]

El presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, anunció este domingo que una vez asuma el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto.

Entrevistado por el diario local Página 12 fue contundente: “Va a haber un proyecto de ley mandado por el presidente. Tan pronto lleguemos”, apuntó Fernández, quien tomará el poder el próximo 10 de diciembre.

El aborto es un tema particularmente sensible en la Argentina, donde un movimiento liderado por miles de mujeres —que acostumbran llevar un pañuelo verde— estuvo cerca en 2018 de conseguir su objetivo de legalizarlo en todo el país.

La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados, luego de que el mandatario Mauricio Macri permitiese la libre discusión, pero en el Senado fue rechazada.

“Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así”, afirmó Fernández.

El líder peronista se declaró un “activista” en pro de “ponerle fin a la penalización del aborto”, sin embargo, reconoció que la última palabra la tiene el Poder Legislativo: “Voy a intentar que salga cuanto antes. No depende solo de mí”.

En Argentina el aborto solo está autorizado cuando el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida de la mujer. El proyecto del año pasado, enmarcado por multitudinarias movilizaciones de féminas, lo despenalizaba hasta la semana 14 de gestación.

En otras ocasiones Fernández ha enfatizado que apoya la legalización del aborto. Foto: Frente de Todos

Ante lo polémico de este tópico Alberto Fernández pidió no convertirlo “en un elemento de disputa” entre la sociedad argentina.

“Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo la convicción de que Dios no lo permite que no lo haga. Y respetémoslo. Y respetemos a los otros”, dijo.