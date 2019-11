Una capa-vestido de tul y botas: el atuendo de un joven en su ceremonia de graduación

Romper el protocolo de la normalidad y dejar un poderoso mensaje de aceptación a la comunidad LGBTI.

Esa fue la consigna Miguel Martínez (22) el pasado 9 de noviembre, cuando se recibió como licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la más importante de esa ciudad de México.

El joven decidió usar una capa-vestido de tul y botas con tacones para la ceremonia de graduación, un atuendo desenfadado que ha dado la vuelta al mundo.

Para Miguel Martínez, sin embargo, fue más que una simple prenda: deseaba animar a varios integrantes de la comunidad a que se expresen de manera libre y sin prejuicios.

"Sentí necesario [...] darle voz a las próximas generaciones y representación a los estudiantes que por miedo a la crítica, de familiares, amigos, círculo laboral, entre otros, no pueden expresarse como realmente son”, dijo el licenciado al portal Elclosetlgbt.

Su activismo fue celebrado por las autoridades académicas y sus compañeros, quienes demostraron apoyo y calidez en el evento.

Miguel Martínez decidió vestir un desenfadado atuendo para su ceremonia de graduación. Foto: Facebook.

“Me brindaron una sonrisa y consejos para que no me atorara o me pasara algún accidente mientras subía al escenario, de hecho le dijeron a las chicas que iban detrás de mi que mantuvieran su espacio conmigo para que no me pisaran la cola", agregó.

Miguel Martínez, que se identifica como género no binario, está convencido de que ser diferente no es sinónimo de humillación.

“Espero con todo el corazón que más personas se animen a expresarse tal y como son, cómo sienten, cómo su alma se los dice", aseveró.

"Les puedo asegurar que esta experiencia me dejo claro que existen muchas más personas que te quieren ver levantar el evento, que personas que les disgusta una forma de expresión”.