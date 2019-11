Mujer adicta a cirugías se rellena sus labios exageradamente y termina infectado de pus [FOTOS]

Jamás se lo imaginó. Una joven madre reflexionó y advirtió a otras mujeres que eviten los procedimientos de cirugías estéticas baratas, luego que su relleno labial la dejó con cicatrices permanentes y ansiedad social. La originaria de Inglaterra, Siana O’Connor, quiso asemejarse al aspecto de la modelo Kylie Jenner y terminó mal.

Luego de verse influenciada y hasta presionada por la moda que veía en las redes sociales por parte de influencers y famosos, la mujer decidió realizarse unos pequeños retoques en su rostro. ¿Qué hizo? Comenzó a rellenarse los labios exageradamente y sin tener un límite.

“Durante toda mi vida, mis amigos me dijeron que no necesitaba retoques labiales, pero luego se hicieron muy populares entre personalidades como Kylie Jenner”. Y añadió: “Nunca lo había considerado ya que no parecía tener sentido, pero luego vi a todos haciéndolo y me volví insegura sobre mi labio superior. Sentí que se veía pequeño en comparación con el inferior”.

Buscó lucir como Kylie Jenner, sin imaginar que el resultado sería desastroso.

Por tal motivo, la mujer se realizó una serie de cirugías que comenzó en 2016 hasta hace unos meses del presente año, ya que los procedimientos estéticos sólo le costaban $ 70 los 0,25 ml. Siana continuó sometiéndose a estos retoques hasta que terminó embarazada y descansó un año.

Sin embargo, cuando la joven madre dio a luz a su pequeño Levi y esperó 10 meses para volverse a inyectar. Desde ese momento, las cosas comenzaron a empeorar y empezó a tener miedo. “En abril me pusieron 0.5 ml e inmediatamente supe que algo no estaba bien. Comencé a sentir que mis labios se hinchaban”, relató.

Después de una semana, el aspecto de los labios de Siana comenzaron a empeorar, ya que la hinchazón seguía latente, se empezaron a decolorar y se pusieron blanco. “Busqué en línea lo que esto significaba y decía que era porque no había circulación sanguínea en los labios”, y agregó: “Luego de las cirugías, comencé a tener burbujas llenas de pus y fue muy doloroso tocarlas. Ni siquiera podía abrir la boca para comer”, relató Siana O’Connor.

Los médicos le recetaron antibióticos para la infección. Inmediatamente, las burbujas de pus estallaron y Siana debió presionar sus labios para que los abscesos desaparecieran completamente. La herida ha cicatrizado y ella ha prometido nunca realizarse cirugías.