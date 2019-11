Evo enfurece con periodista de la BBC: “Dígame, ¿qué errores he cometido?, ¿quiere verme muerto?"

Desde un hotel de México, el país donde se asiló tras dejar Bolivia luego de su renuncia presidencial, Evo Morales concedió una entrevista al periodista uruguayo Gerardo Lissardy, de la BBC Mundo.

En la conversación, Morales señaló que, hasta que la Asamblea Nacional no apruebe su renuncia, todavía sigue siendo presidente de Bolivia.

Además desmintió que Rusia haya reconocido a la presidenta interina Jeanine Áñez y se refirió al sonado fraude electoral, que ocasionó la crisis social en el país del Altiplano.

“Yo he pedido que se revise acta por acta, mejor mesa por mesa, para mí eso es lo más válido”, enfatizó Evo en un primer momento.

“Todos los partidos que participamos tenemos un acta de sufragio. ¿Por qué no se revisa eso? Si eso se ha cambiado, es fraude. Si no se ha cambiado, ¿cómo podemos basarnos en informes de boca de urna?”, agregó.

Evo Morales en entrevista con BBC Mundo: “Voy a volver en cualquier momento”. Foto: Captura.

Sin embargo, el episodio más álgido de la entrevista ocurrió cuando Lissardy preguntó a Evo Morales por qué dejó Bolivia y pidió asilo político en México.

“BBC: A muchos les llamó la atención que abandonara Bolivia, se fuera del país. Si está seguro de que actuó de forma correcta, ¿por qué se fue?”

"Evo Morales: Mira, el día sábado 9 de noviembre [...] los equipos de seguridad me hacen leer los mensajes recibidos: “Entrégame a Evo, vamos a operar”. 50 mil dólares para quien me entregue.

¿Usted quiere verme muerto? Te pregunto. ¿Quiere verme muerto? Dígame… Respóndame, como periodista, ¿quiere ver muerto al Evo?"

“BBC: Sabe por qué le pregunto porqué se fue. Porque usted ha dicho en el pasado que quien se va de Bolivia es un “delincuente confeso”. Muchos le están recordando eso ahora”

"EM: Claro, los corruptos con pruebas, con procesos, con sentencias se escaparon. Esos son los delincuentes confesos. Yo dije textualmente: México me salvó la vida.

Oye, pregúntame no con chanchullas (trampas). Te están dictando para que preguntes. Yo conozco esa clase de periodistas. Le están dictando qué van a preguntar".

“BBC: ¿Usted cree que no hay nadie que piense que se podría haber ido por la puerta grande y que cometió un error?”

“Evo Morales: ¿Qué error, dígame?”.

“BBC: El error de haberse postulado a un nuevo mandato”

“EM: Es un derecho de todos. Pero he ganado en primera vuelta. El problema es que la derecha no reconoce lo que hemos ganado. Estaba seguro de que iba a ganar; hemos ganado”.

Evo Morales también se refirió a las protestas en Bolivia, que ya dejan 22 muertos y más de 500 heridos en enfrentamientos desde las elecciones del 20 de octubre.

“Justamente para que no haya hechos de sangre, el domingo en la mañana dije: vamos al diálogo, que haya nuevas elecciones si quieren sin Evo Morales, y con nuevo Tribunal Supremo Electoral. Eso no es ninguna novedad”, señaló.

“He cuidado permanentemente que no haya muertos y si renuncié no es por cobarde. No quería que hubiera esta violencia”, puntualizó Evo Morales.

Agregó que, aunque no sabe la fecha exacta, volverá a Bolivia “en cualquier momento”.

Puedes ver la entrevista completa aquí: