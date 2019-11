Crisis en Bolivia: Al menos cinco muertos y 22 heridos tras enfrentamientos en Cochabamba [VIDEO]

Crisis en Bolivia. Al menos cinco personas murieron tras violentos enfrentamientos entre grupos cocaleros y fuerzas del orden, en la ciudad de Cochabamba.

Nelson Cox, representante de la Defensoría del Pueblo, indicó que en Sacaba ‘’penosamente tenemos cinco muertos’’ por las pugnas vinculadas a la renuncia de Evo Morales, recoge EFE.

La autoridad indicó que los manifestantes murieron por el impacto de algunas balas.

Cox sostuvo que las fuerzas conjuntas de policías y militares tuvieron una acción "desproporcionada" ante la manifestación, que en los días precedentes ya tuvo heridos por estos proyectiles.

Uno de los tantos VIDEOS que llegan a nuestra redacción desde los celulares de ciudadanos de #Bolivia mostrando la masacre provocada por las fuerzas del regimen de facto, esta vez en Cochabamba, donde hubo varios muertos y heridos. No hay cifras oficiales. #GolpeDeEstadoEnBolivia pic.twitter.com/xjNLsCkX7X — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) November 15, 2019

"He estado instando todos los días para evitar que haya movilizaciones, no solamente que no sean violentas, sino evitar movilizaciones", comentó.

Los reportes de los centros sanitarios de Sacaba detallan que 22 personas resultaron heridas. “Hemos tenido desde el día domingo una escalada de intervenciones de las fuerzas conjuntas, policiales y de las Fuerzas Armadas, que han tenido de forma desproporcional sus intervenciones”, concluyó Cox.

Por su parte, la Policía de Bolivia informó en Twitter de que los policías “fueron atacados con armamento letal y armas de fuego improvisadas en el puente Huayllani”, entre las ciudades de Cochabamba y Sacaba.

En dicho recinto, un vehículo militar fue alcanzado por armas de fuego, y según uno de los oficiales presentes, los manifestantes utilizaban ''dinamita y armamento letal''.

Se radicaliza la represión de las autoridades golpistas sobre los manifestantes que piden por la vuelta de Evo Morales y rechazan el golpe de Estado.



Bolivia cada vez más complicada gracias a la complicidad de EEUU y la Unión Europea. Total los muertos, siempre lo pone el pueblo pic.twitter.com/I4HnH0DGvZ — Edgardo Rovira (@EdgardoRovira) November 15, 2019

“Presumimos que en segunda fila ellos han disparado y han herido a sus mismos compañeros”, expresó en referencia a los manifestantes.

Los enfrentamientos ocurrieron cuanto un gran número de cocaleros procedente del trópico de Cochabamba intentaba ingresar en la ciudad, donde las fuerzas del orden habían instalado controles en los accesos.

Los manifestantes tienen al parecer como destino final La Paz, para apoyar marchas a favor de Evo Morales, que el pasado domingo renunció al poder y está asilado en México.

Con información de EFE.