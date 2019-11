Agredió a locutora en programa al aire por hablar mal de su esposa: ahora será procesado

El dueño de la radio Bohemia FM 100.1, Rodolfo Ridao, fue procesado por causar “lesiones leves agravadas por violencia de género y agresiones verbales y físicas” contra la locutora Claudia Velásquez. Este hecho sucedió el pasado 24 de setiembre en Argentina.

La mujer se encontraba haciendo su programa, cuando el empresario entró a la cabina y empezó a gritarla e insultarla, debido a que la locutora había hablado mal de su esposa. Las ofensas salieron al aire y esto generó críticas entre los usuarios.

El suceso permitió que un oyente de la radio llamara a la policía. Estos llegaron hasta el medio de comunicación por la agresión que sufrió Velásquez.

Luego del ataque por parte Ridao, ella publicó en su cuenta de Facebook: "Me amenazó de muerte si yo le denunciaba. Juegan con la necesidad de las personas. Todos mis compañeros viven situaciones similares, solamente que no se animaron a denunciarlo. A mí me pasó todo esto, porque soy la única que siempre iba al choque con él”.

El hombre quiso defenderse afirmando que “ella es muy violenta”. Incluso aseguró que “el audio está editado”. "Hace tiempo que vengo sufriendo una situación complicada con una mujer que se llama Claudia Vázquez, que tenía su espacio en la radio, coproducía y cobraba su publicidad. Esta mujer es muy conflictiva, venía con muchos problemas y tengo testigos de que muchas personas se fueron de la radio por su forma de ser”, manifestó el sujeto.

La Justicia de San Juan (Argentina) procesó al agresor por violencia de género, pero no tendrá prisión preventiva. Además, le impusieron un embargo de 100,000 pesos argentinos (alrededor de 1675 dólares) y una orden de restricción de acercamiento.