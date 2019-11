Acusan a obispo de haber abusado a un monaguillo de 11 años dentro de una iglesia

Un obispo católico, identificado como Nicholas DiMarzio, fue acusado de abusar sexualmente de un monaguillo de 11 años en la iglesia de San Nicolás de New Jersey (Estados Unidos).

La víctima, Mark Matzek y que ahora tiene 56 años, indicó que el hecho sucedió por 1970 cuando asistía a la escuela de San Nicolás. Su abogado, Mitchell Garabedian, lo ayudó para que dé a conocer el presunto abuso sexual de DiMarzio.

“En mis casi 50 años de sacerdote, nunca he tenido un comportamiento ilegal o inapropiado, y niego enfáticamente esta acusación. Estoy seguro de que estaré plenamente reivindicado", manifestó el obispo para The Associated Press.

La defensa del agraviado indicó que la policía debería investigar al sacerdote de la Iglesia Católica. Además, pidió que se indague al papa Francisco por el nombramiento que le hizo a DiMarzio como investigador de la diócesis de Buffalo en Nueva York (Estados Unidos).

Esto con la intención de que se averigüe el trabajo del obispo Joseph Marole, debido a las críticas que recibió por cómo manejo un escándalo de abuso sexual.

“La investigación de la diócesis de Buffalo por parte del obispo DiMarzio está contaminada por estas acusaciones. Debe haber un investigador verdaderamente neutral para determinar si el obispo Malone debería renunciar", señaló el abogado.

Mitchell Garabedian está pidiendo 20 millones de dólares como reparación civil a la Arquidiócesis de Newark por el presunto abuso sexual.

Cabe señalar que el obispo de la Iglesia Católica implicado presentó su carta de renuncia al papa Francisco en junio de este año, porque cumplió 75 años.