Evo Morales será investigado por la justicia si vuelve a Bolivia, asegura presidenta interina

Crisis en Bolivia. La presidenta interina Jeanine Añez indicó que el exmandatario Evo Morales tiene cuentas pendientes con las autoridades judiciales por supuesto delito electoral y casos de corrupción durante su mandato.

Añez declaró ante los medios que su gabinete no busca ‘’venganza’’ ni ‘’intenciones revanchistas’’ contra el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), sino modificar la ruta de un país que se dirigía a ‘’un Estado totalitario’’, recoge EFE.

Por su parte, la presidenta interina de Bolivia acusó a Evo Morales de querer manipular a la opinión pública internacional desde su asilo político en México, al afirmar que fue derrocado por un golpe de Estado.

Jeanine Añez asumió la Presidencia Interina de Bolivia el 12 de noviembre. Ahora Rusia la reconoce. Foto: AFP.

“Impuso su deseo de prorrogarse en el poder con un fraude electoral descarado”, afirmó Añez, al recordar que una auditoría de la OEA esclareció las irregularidades en los pasados comicios del 20 de octubre.

Además, la autoridad transitoria boliviana declaró que no tiene en mente platicar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien no juzga por su decisión para acoger a Morales, aunque resaltó que no iba a permitir que su país ‘’avanzar hacia situaciones como las de Venezuela, Cuba o Nicaragua’’.

“El golpe de Estado lo dio a la democracia Evo Morales”, resaltó Jeanine Añez, aparte de condenar las declaraciones políticas de Evo Morales pese a encontrarse como asilado.

Las protestas en Bolivia no han parado a pesar de la renuncia de Evo Morales

Cabe resaltar que al menos diez personas murieron durante las protestas en Bolivia, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 542 resultaron heridas y aproximadamente 590 fueron detenidas por las autoridades.

“El tribunal tendrá que decidir si el MAS vuelve o no a participar”, culminó Añez.