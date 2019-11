Estacionamiento de autos se convierte en hotel nocturno para indigentes [VIDEO]

Ayudar a las personas que más lo necesitan se está volviendo una costumbre para personas con buen corazón que solo buscan el bienestar de su prójimo, por lo que la Organización No Gubernamental (ONG) de Australia, Beddown, ha pensando en sus ciudadanos más vulnerable y colocó camas en un estacionamiento público, en la ciudad de Brisbane.

La fundación, no dudó en aprovechar el espacio del garaje que no se ocupa en las noches para alojar a los hombres en situación de calle, los cuales corren muchos peligros, no solo con afecciones a su salud, sino hasta el riesgo de sufrir algún ataque. El no tener un sitio fijo, el no saber dónde se pasará la noche, seguramente es algo que genera estrés y depresión, aseguraron.

Por las noches, el aparcamiento se convierte en un ‘hotel popular’. Personal de la fundación se puso en contacto con la empresa Secure Parking, para acomodar el lugar con algunas camas, almohadas, sábanas y edredones para los huéspedes nocturnos. Ellos tienen permiso de usar las regaderas y baños ubicados en el lugar. Los indigentes, además de recibir los servicios de estilistas, médicos y dentistas, también son beneficiados con la entrega de ropa nueva.

Baños dentro del estacionamiento. Foto: difusión.

"Buscamos darles un espacio cómodo para que puedan tener una buena noche. Es nuestra finalidad. Esperamos tener un gran impacto”, dijeron los creadores de Beddown, de Australia.

De este modo, la fundación altruista apoya a un sector de la población que no tiene más alternativa de dormir en las calles por no poder pagar algo mejor. Esta es una situación que preocupa y tiene un fuerte impacto. Por ello, hay numerosas ONG’s que se dedican a buscar una solución a estas personas que en ocasiones sirven de nexo entre los sintecho y los gobiernos locales.