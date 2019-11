Choque entre dos trenes deja, al menos, 16 personas muertas y varios heridos en la India [VIDEO]

El fuerte impacto ocurrió cerca de la ciudad de Hyderabad, en la India. En el video se puede apreciar el preciso instante cuando las dos formaciones de trenes chocan de frente y descarrillan por la potencia en que venía una de ellas.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, la causa del accidente se debió a un error humano. Por la fuerza del choque, algunos vagones terminaron fuera de los rieles de la vía férrea. Luego de detenerse, según las imágenes, algunos pasajeros descendieron de los trenes y corrieron para mantenerse a salvo.

PUEDES VER Hospitalizan a diez personas porque les inyectaron insulina en vez de vacuna

Los efectivos de la Policía de la India confirmaron que 17 personas resultaron con lesiones, uno de los más perjudicados fue el conductor del primer ferrocarril, que fue rescatado luego de ocho horas de labores de salvamento. Por el momento se encuentra internado en el hospital en estado crítico, informa The Times of India. Afortunadamente, no hubo ninguna persona fallecida.

Según las primeras pesquisas del infortunio, el conductor del tren de cercanías se puso en marcha cuando el semáforo aún estaba en luz roja. Sin embargo, los representantes de la ferroviaria no han corroborado esa versión y han comenzado una investigación para saber las causas del accidente.

La semana pasada también ocurrió un choque de trenes en Bangladesh, pero el desenlace fue trágico. Por lo menos 16 pasajeros perdieron la vida y 58 resultaron heridos tras el accidente. De igual forma que en la India, los dos ferrocarriles chocaron de frente.

Los agentes policiales de la Kasba, zona donde sucedió el fatal accidente, confirmaron que se rescataron 16 cuerpos sin vida. Pero por la magnitud de la colisión, no cerraron la posibilidad de que pudieran encontrar más cadáveres entre el fierro de los trenes.