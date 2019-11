"En Bolivia no hay autoridad”, declaró el expresidente Evo Morales

El exmandatario Evo Morales llegó el último martes 12 de noviembre a México como asilado político y brindó declaraciones a distintos medios sobre la situación que vive Bolivia y la reciente proclamación de Jeanina Áñez como presidenta interina de esa nación.

El otrora líder indígena fue claro en afirmar que, según su apreciación, en su país actualmente “no hay autoridad" y quien controla el gobierno es el “mando militar y policial”. Las declaraciones las brindó al medio español El País.

Al ser consultado sobre “quién manda en Bolivia”, Morales respondió: “No hay autoridad, será esa presidenta autoproclamada inconstitucionalmente”, haciendo referencia a Jeanina Áñez.

Para Evo hasta que la Asamblea Legislativa de Bolivia no acepte su renuncia, continúa en el cargo de presidente. Sostuvo, además, que la designación de Áñez es la confirmación de lo que llama un golpe de estado.

“Lo primero que tiene que hacer la Asamblea es rechazar o aprobar mi renuncia. Mientras no lo haga, sigo siendo presidente. Una vez aprobada, le correspondería al vicepresidente, que también ha renunciado; constitucionalmente, después va la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Esa supuesta proclamación [la de Jeanina Áñez] es inconstitucional. Con la designación de esta señora se confirma el golpe de Estado”, declaró para El País.

Sobre los momentos previos a su renuncia y la sugerencia del jefe del Ejército a que dimita a su cargo, Evo Morales afirmó que “no lo podía entender”, debido a que “había hablado con las Fuerzas Armadas y le dijeron que ellos se iban a mantener ahí”.

“Me siento traicionado, pero no solo eso. Hemos invertido para equipar a las fuerzas armadas todos estos años, pero no para que vayan contra el pueblo, sino para defender la patria. No sé en qué parte de la historia quedarán, pero se equivocan”, manifestó para el citado medio.

Morales finalizó agradeciendo a Paraguay y Brasil por “salvarle la vida”, pero señaló no entender la posición que adoptó el gobierno peruano durante su viaje a México. “No puedo entender cómo Perú, con quien tenemos tanta amistad, con quien compartimos la misma historia, no permitió que el avión pudiese aterrizar en Lima”.