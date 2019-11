Adolescente mata a un hombre de 82 años y le roba su auto para “visitar a su novia”

Un adolescente de 16 años fue acusado de asesinar a un anciano de 82 con la intención de robar su auto para que pueda visitar a su novia. El sujeto también hirió a la esposa del agraviado en su vivienda ubicada en Virginia, Estados Unidos.

El muchacho fue arrestado el martes y se presentó ayer ante la corte. Los cargos que se le imputan al joven es de asesinato en primer grado y daño intencional agravado. La pareja de ancianos afectados, fueron identificados como Roger Woord Payne Jr. y Nancy Payne.

El carro del anciano fue reportado como desaparecido y los oficiales lo encontraron junto con el asesino en el condado de Nelson (Estados Unidos).

El fiscal que investiga el caso, Rusty McGuire, presentó una solicitud para que el adolescente sea procesado como adulto. Sin embargo, aún no se ha revelado el nombre del muchacho. Según las primeras investigaciones, el muchacho visitó dos veces a la casa de los ancianos y regresó con una escopeta.

Andre Dickerson, padre del homicida, manifestó para WVIR-TV que su hijo no actuó bien: “Les rogué que le brindaran ayuda, ya saben, enviarlo a alguna parte. Aún me quedan muchas preguntas, ¿saben? Este no es mi hijo. Sé que no es él. Es decir, él es conocido como alguien que ayuda a los demás”.

Roger Wood Payne Jr. recibió un disparo de la escopeta en el rostro y falleció, mientras que su esposa recibió heridas de bala, pero fingió estar muerta. El victimario se tendrá que presentar ante la corte este 26 de noviembre.