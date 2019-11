“No quiero que me caigan a coñazos en Perú”: estudiante venezolano le pide a policía que abandone a Maduro [VIDEO]

La crisis en Venezuela está a punto de enfrentar una nueva y decisiva fecha. El sábado 16 de noviembre miles de personas asistirán a la marcha convocada por la oposición de Juan Guaidó y contra la dictadura de Nicolás Maduro.

En esa línea, las federaciones universitarias iniciaron su levantamiento desde este jueves 14 en la sede de su casa de estudios. Allí, protagonizaron un icónico careo con los representantes de la Guardia Nacional Bolivariana.

A través de las redes sociales circuló un video del momento en que un estudiante venezolano al borde del llanto le explica a un guardia sus razones para abandonar el régimen de Nicolás Maduro y apoyar la lucha de la población.

“Yo no sé qué va a pasar si en enero esto sigue así. Porque a lo mejor vengan y me digan ‘me tengo que ir del país’. Yo no quiero que me caigan a coñazos en Perú”, le dice el joven al uniformado que resguardaba la sede de la casa superior de estudios.

Las imágenes fueron compartidas por el mismo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien añadió: “Los estudiantes universitarios tienen muchas razones, por eso se levantan".

Así como la federación de los estudiantes universitarios, los maestros también se unirán a esta manifestación en contra de la dictadura de Nicolás Maduro.

La población que marcha siente un aliciente de motivación tras la liberación de Bolivia al poder de Evo Morales.

Nicolás Maduro dijo que le dará armas a los milicianos de los barrios populares para que defiendan su Gobierno.

La población no ha retrocedido y esperan que la marcha solucione la crisis en Venezuela.