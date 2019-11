Se enteró que su hija había sido asesinada luego de haberla buscado durante siete años

Una mujer que buscó a su hija desaparecida por seis años y ocho meses pudo conocer recién este martes que ella fue asesinada. Estos incidentes ocurrieron en la localidad de San Miguel, en Buenos Aires (Argentina).

Era el 16 de febrero de 2013 y faltaba un día para el cumpleaños de Salomé, de trece años. Ella salió de su casa diciéndole a su madre, Alejandra, que ya volvía. Pero no regresó. A las pocas horas, la señora denunció que su única hija se había extraviado.

Luego de casi una semana, la mujer se enteró mediante una amiga que la policía había encontrado el cadáver calcinado de una joven, con una herida de bala en la cabeza. Con esta información, la madre se dirigió a la comisaría de José C. Paz, localidad donde fue hallado el cuerpo.

“Hablamos con el comisario, él comparó la foto de Salo y dijo que no coincidía, que los rasgos de esa chica eran norteños y piel trigueña. Mi amigo pidió reconocer el cuerpo y no se lo permitieron. Yo estaba muy mal...”, escribió en Facebook.

Seguidamente, Alejandra fue a la comisaría 3 de San Miguel, donde estaba radicada la denuncia. Allí le dijeron que harían los análisis respectivos y que le avisarían si hallaban relación entre su hija y el cadáver. “Nunca más me citaron para ninguna muestra de sangre nada… pensé que había dado negativo”, publicó en sus redes sociales.

Durante más de seis años, la madre aguardaba por novedades, pero siempre con la esperanza de hallar viva a su hija. Varias personas decían haberla visto por barrios cercanos. Se ofreció una recompensa por la muchacha e incluso se pintó su rostro en un mural.

Finalmente, este martes la señora fue llamada por la fiscalía. Ellos habían exhumado durante otra búsqueda el cadáver descubierto en 2013. Era el de su hija.

"Pasé años llenos de dolor, esperanza, no paré de sentirme culpable y no podía seguir con mi vida. Me mataron con lo que me hicieron. Ahora, me queda seguir”, expresó a Crónica.