Paramédica fue agredida sexualmente por su paciente dentro de una ambulancia

Una paramédica denunció haber sido agredida sexualmente por uno de los pacientes que atendía dentro de la ambulancia que los trasladaría al hospital. Se trata de Lizzie Smith, quien decidió renunciar al anonimato debido a que esta clase de casos es frecuente, según testificó.

Su agresor era un hombre de mediana edad identificado como Sabeh Shalmar, que había terminado herido en la cabeza después de una pelea. Las autoridades los registraron en la lista de delitos sexuales del Reino Unido, durante cinco años como sanción.

Lizzie, de 25 años, contó a ITV que la experiencia la dejó completamente sorprendida, ya que no esperaba ser acosada de esa manera.

“A veces me gusta pensar que soy agresiva y sé qué decir, que reaccionaría con bastante rapidez. Pero creo que salté, estaba tan sorprendida. Me sentí un poco enferma, me sentí molesta y no dije nada”, detalló.

Según explicó, ella y su compañero de la ambulancia recibieron el llamado para dirirgirse a Willesden High Road en junio. Shalmar presentaba lesiones en la cabeza y en el rostro. Lo subieron al vehículo y la joven se quedó con él.

Mientras lo auxiliaba, no dejaba de mirarla y la hacía sentir incómoda. Cuando lo subieron a la ambulancia, ella entró con él para colocar algunas cosas en el interior. Fue entonces cuando el sujeto le agarró el trasero.

Su colega pudo ver lo que sucedía y la ayudó. La Policía, que ya estaba en el lugar tras el reporte de la pelea nocturna, fue avisada sobre lo sucedido y arrestó a Shalmar.

“Comentarios sexuales inapropiados he tenido muchos y sé que mis amigos también han tenido abuso homofóbico y abuso racial”, denunció Smith.

Él se declaró inocente, pero el Tribunal de Magistrados de Willesden lo señalaron como culpable por agresión sexual.

El pasado primero de noviembre fue incluido en el registro de delincuentes sexuales como sanción y recibió una multa de 250 euros.