Indigente ayuda a una mujer a cambiar un neumático y recibe un gran premio

La ayuda proviene de las personas que menos nos imaginamos. Un singular hecho le sucedió a una mujer que se trasladaba en su vehículo por el estado de Luisiana, Estados Unidos. La dama se dirigía a su casa, cuando de pronto uno de los neumáticos de su auto comenzó a fallar, por lo que tuvo que bajarse del vehículo para tratar de solucionar el problema, sin tener suerte en su intento.

Al pasar algunos minutos, Randy, un hombre que vive en las calles, se acercó a la conductora para ofrecerle su ayuda y cambiar la llanta afectada. El hecho fue presenciado por Scott Laundry, quien se encontraba tomando un café en una estación de servicio.

El hombre decidió salir del autoservicio, para conversar con Randy, y ofrecerle apoyo debido que contaba con las herramientas especializadas en mecánica y hacer el trabajo a la brevedad por el frío intenso que hacía en el lugar.

Lo primero que me vino a la mente fue: ‘Están teniendo una peor noche que yo’, y fue entonces cuando me ofrecí a ayudar”, expresó Scott, en una entrevista con un medio local. Y añadió: “Yo no podía quedarme ahí tomando un café, sin hacer nada. El hombre no tenía hogar y de repente se preocupa por una chica que llega a cambiar los neumáticos. Muchas veces somos injustos”.

Cuando terminaron de cambiar los neumáticos, la joven se fue agradecida por la buena acción de ambos hombres. Sin embargo, Scott se quedó pensando en la situación de vulnerabilidad de Randy. No se le ocurrió mejor idea que reservarle una habitación en el Red Roof Inn para que pase las cinco mejores noches de su vida. No satisfecho con el regalo, Laundry se comprometió a ayudarlo con un plan de vivienda a largo plazo para que no esté nunca más en la calle.