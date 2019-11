El oxígeno está aumentando en Marte y los científicos no pueden explicarlo

Los científicos de la NASA han medido los cambios estacionales en los gases del aire de Marte, específicamente del cráter Gale, y han descubierto que el oxígeno se está comportando de una manera que ningún proceso químico puede explicar.

El cráter Gale es uno de los lugares más prometedores de Marte en cuanto a posibilidades de hallar condiciones para la vida, ya que posee, entre otras características, rastros de un antiguo lago.

Durante tres años, el rover Curiosity enviado por la NASA al planeta rojo. analizó la composición de aire en el cráter. Mediante su instrumento de Análisis de Muestras en Marte (SAM), descubrieron que había 0.16% de oxígeno molecular (O 2).

Al medir la relación de los gases con el CO 2, que compone el 95% de la atmósfera marciana, encontraron que el argón y el nitrógeno mantenían una concentración estable durante todo el año. Sin embargo, el oxigeno aumentaba hasta un 30% en verano y luego volvió a caer a los niveles pronosticados para otoño. Esto comenzaba a repetirse cada primavera.

Además, la cantidad del aumento de oxígeno variaba, lo que implica que algo está lo está produciendo y luego lo retira.

“La primera vez que vimos eso, fue alucinante”, indicó Sushil Atreya, de la Universidad de Michigan, quien es coautora del estudio publicado este 12 de noviembre en Journal of Geophysical Research: Planets.

Al examinar los datos obtenidos, los científicos estimaron que se necesitaría cinco veces más agua sobre Marte para producir el oxígeno adicional que encontraron. En cuanto a la disminución repentina del gas, la causa debería ser la radiación solar; pero concluyeron que tomaría al menos 10 años para que el oxígeno desaparezca a través de este proceso.

Para explicar este aumento del oxígeno, se necesitaría cinco veces más agua de la que existe en Marte. Imagen del antiguo lago en el cráter Gale recreado por la NASA.

“Estamos luchando para explicar esto”, dijo Melissa Trainer, científica planetaria del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, que dirigió la investigación.

“El hecho de que el comportamiento del oxígeno no sea perfectamente repetible cada temporada nos hace pensar que no es un problema que tenga que ver con la dinámica atmosférica. Tiene que ser una fuente química y un sumidero que aún no podemos explicar”.

Antes, habían detectado que el metano aumentaba un 60% en los meses de verano por razones inexplicables.

En su momento, el descubrimiento de metano fue muy importante debido a su posible relación con antigua vida en el planeta rojo.

"Estamos comenzando a ver esta correlación tentadora entre el metano y el oxígeno durante una buena parte del año de Marte, señaló Atreya. “Creo que hay algo en eso. Simplemente no tengo las respuestas todavía. Nadie las tiene”.