Localizó sus cosas robadas gracias a su cuenta de Netflix y la policía le resta importancia

Adriana Morillo y su hija vivieron en carne propia la inseguridad ciudadana que azota a a la ciudad de San Luis, Argentina.

El 19 de octubre, un grupo de delincuentes desvalijaron su casa y dejaron un cartel en el que decía “Vamos a volver”, angustiada la mujer acudió a la comisaria más cercana para denunciar el hecho.

PUEDES VER: Hombre contactó a una adolescente de 13 años mediante Instagram y la violó dos veces

Cuando la mujer estaba camino a la comisaria descubrió gracias a Netflix la dirección en la que se encontraban sus pertenencias, y es que al parecer los ladrones habían utilizado su usuario, lo cual generó que las notificaciones del lugar en el que abrieron su cuenta comenzaran a llegar al correo de Adriana.

Con estos datos, la mujer realizó su denuncia; sin embargo, la respuesta de uno de los oficiales de policía la sorprendió pues mencionó que no podían acudir porque no tenían una orden de allanamiento

“Les digo a los efectivos que tengo la ubicación, pero me responden que no podían ir porque no tenían orden de allanamiento. Es decir, en menos de 24 horas sabía dónde estaban las cosas, pero los policías no hicieron nada”, manifestó la damnificada.

Según Morillo, tuvo que acudir desde la División de Investigaciones hasta la oficina del Ministro de Seguridad para ver si le daban alguna solución a su caso, pero tampoco obtuvo respuesta.

“Les di todos los elementos para que pudieran hacer las cosas y no lo hicieron, esa es mi bronca. Nadie hace nada”, expresó Adriana.

La investigación aún está detenida y tampoco le han dado respuesta sobre sus cosas ni la identidad de los delincuentes, según informaciones del diario El Clarín.