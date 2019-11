Después de 75 años encuentran un submarino perdido durante la Segunda Guerra Mundial [VIDEO]

Tuvieron que pasar 75 años para que las familias de los 80 marinos fallecidos en combate consiguieran por fin cerrar este capítulo. El Grayback, un submarino de los Estados Unidos, cayó al fondo del abismo durante la Segunda Guerra Mundial y fue encontrado por las costas de Okinawa, en Japón.

El misterio de esta historia comenzó el 28 de enero de 1944, cuando uno de los submarinos de Estados Unidos más imponentes de la Segunda Guerra Mundial, partió de Pearl Harbor para combatir. En febrero de ese año, el submarino comunicó que logró hundir a dos embarcaciones enemigas días antes y se le comunicó que volviera a la base para recargar torpedos. Pero nunca llegó a su destino.

Para fines de marzo, la nave ya tenía más de tres semanas de retraso y las autoridades de la Marina de Estados Unidos incorporó el submarino en la lista de desaparecidos y presuntamente perdidos.

Luego en 1949 se publicó una historia que intentó dar aproximaciones por dónde había desaparecido cada submarino, entre ellos el GrayBack. En ese tiempo se pensó que el submarino se encontraba en el mar abierto a más de 160 kilómetros al este de Okinawa, en Japón.

La Marina de los Estados Unidos, por equivocación, se basó en una interpretación errónea de los registros de guerra de Japón, ya que tenían un dígito equivocado en la longitud y latitud de la ubicación donde el submarino supuestamente había llegado tras perder en la guerra. Lamentablemente estuvieron buscando en el lugar incorrecto.

Según el The New York Times, la equivocación no pudo ser identificada hasta el año pasado, hasta que el investigador amateur, Yutaka Iwasaki, estuvo examinando los registros de guerra de la base Armada Imperial Japonesa en Sasebo y encontró el error.

Este trabajo llamó la atención de Tim Taylor, un experimentado explorador submarino que tiene como objetivo encontrar todas las naves estadounidenses perdidos en la guerra. Gracias a su equipo pudo encontrar el U.S.S.S. R-12, en Key West, Florida. Esta nave se hundió en un ejercicio de entrenamiento en 1943.

Las autoridades de la Marina estadounidense confirmó este domingo que se tenía la ubicación exacta del Grayback. Sin embargo, lo encontraron el 5 de junio de este año. Después de tanto esfuerzo en la búsqueda, Taylor pudo ver el casco del GrayBack. El cañón de cubierta del submarino se encontraba a unos 121 metros de distancia, ya que fue volado al explotar un torpedo.

“Es una pieza perdida de sus historias familiares y su legado”, dijo Taylor. “Acecha a estas familias durante toda su vida. Es muy triste pero gratificante mostrarles a estas personas finalmente dónde sus seres queridos sacrificaron sus vidas”, concluyó el autor del increíble hallazgo.