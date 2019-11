Juez ofrece $ 150,000 a víctima de violación a cambio de reducir la condena de su abusador

Un juez de un tribunal de Estados Unidos, identificado como Bruce Bennett, hizo una inusual pregunta a una víctima de violación. El sujeto le dijo si estaría de acuerdo en aceptar 150,000 dólares por parte del criminal a cambio de una reducción de su condena.

Las declaraciones de Bennet llegaron a sorprender al fiscal del distrito, Hillar Morore, en la sentencia donde se dictó 12 años de prisión contra el violador, Sedrick Hills.

“Fue un gesto inusual. No sé por qué dijo lo que dijo. Supongo que, conociendo al juez, quiso ayudar a la mujer de alguna forma, pero no puedo hablar por él”, manifestó Morore para The Washington Post.

La agraviada fue violada en el 2003 cuando tenía 15 años y rechazó lo que le propuso el juez. Ella aseguró que ninguna remuneración curaría el daño que le causó. Además, pidió que se le condene por 16 años. “He estado luchando contra esto más de la mitad de mi vida. Estoy cansada y enfadada. Cosas como esta deterioran a una persona”, indicó la chica.

En respuesta a ello, Bruce Bennet expresó que de esa manera buscaba compensar a la mujer violada por las heridas emocionales que sufrió cuando fue una adolescente.

Los 150,000 dólares de la compensación saldría del fondo que existe para poder ayudar a las víctimas de violencia sexual, administrado por la Junta de Reparaciones de Víctimas del Delito.

Sedrick Hills, que tiene 44 años, fue acusado de violación forzada en el 2014 y en el 2018 fue declarado culpable por unas pruebas de ADN.