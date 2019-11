Niño viajaba en moto, lo golpearon con ladrillos y murió luego de tres días

Un niño de cuatro años, identificado con las iniciales L. F., fue asesinado cuando unos sujetos le arrojaron pedazos de ladrillos para robarle. Uno de éstos le impacto en el cráneo cuando viajaba en una moto con sus padres en Rosario (Argentina).

Ante esto, los papás del menor lo trasladaron hasta al Hospital Anselmo Gamen. Ahí le diagnosticaron un fuerte traumatismo de cráneo y luego fue trasladado al Hospital de Rosario.

El menor estuvo tres días internado en la unidad de cuidados críticos son asistencia mecánica respiratoria, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. El hecho se registró el pasado jueves cuando sus papás terminaron de jugar fútbol para el club Unión y Fuerza.

La tía del pequeño reclamó justicia por su muerte. Además, afirmó que hubo casos similares en el mismo sitio donde recibió los ladrillos. “Él fue un angelito inocente. Quiero que pongan cámaras, más luces y policías. Quiero que esas personas que lastimaron a mi sobrino paguen por lo que hicieron. Mañana la víctima podría ser otra criatura", fueron las palabras de su familiar.

“Veníamos en la moto y el cantaba el tema: La Gloria de Dios. En eso, salen estos delincuentes. Llegué a esquivar a uno y de ahí me salió otro. A mi mujer la lastimaron, pero me dijo que al nene le impacto un ladrillo”, declaró el padre de la víctima, Ricardo Flores, para Telefe.

La madre del menor, Nadia Caballero, también habló para el mismo medio e indicó: “Al sentir el golpe, no pensé que le había dado al niño. Recuerdo que me dijo: ‘Mamá, cuando llegue voy a dormir con mi trofeo en cama’. Lo único que les digo a los delincuentes es que esto no va a quedar así. Me arrancaron mi vida”.

La investigación de la muerte del menor quedó a cargo de la fiscal Georgina Pairola, de la unidad de Homicidios Dolosos.