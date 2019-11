Se separó de su esposa por maltrato familiar y abusó de su hija de 3 años cuando le tocó cuidarla

Un hombre de 29 años, quien tiene antecedentes por cometer violencia de género, fue acusado de abusar sexualmente de su hija de 3 años en su casa situada en la localidad bonarense de Suárez, Argentina.

Sabrina Marotta contó que un día la niña volvió llorando de la casa de su padre y notó comportamientos extraños en ella, decidió preguntarle qué era lo que había sucedido y la menor reveló lo que su propio progenitor le había realizado.

“Papá me bajó el pantalón, me dio un beso en la cola. Me sacó la ropa para mirarme y me agarró de la boca. Yo no hice nada, yo me porté bien, solo quería comer chocolate”, señaló la niña de 3 años.

De inmediato, la madre la llevó a la dependencia policial más cercana para realizar la denuncia respectiva y solicitar una orden de alejamiento; sin embargo, pese a la existencia de la denuncia y las pruebas respectivas, la justicia no llega para esta joven madre de familia.

“Mi hija quedó con un daño psicológico de por vida y ya no sé qué hacer para alejar a este hombre. No podemos vivir en paz, la situación empeora cada vez más y no recibimos ningún tipo de ayuda. Estoy desesperada" declaró Sabrina para el diario Crónica de Argentina.

Asimismo, señaló que ella tiene fotos de los golpes que este sujeto le propinó, mensajes de texto en los que la amenaza de muerte y ahora la evidencia del abuso sexual a su pequeña hija.