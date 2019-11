Expresidente de Bolivia denuncia que Gobierno de Evo se lleva maletas “misteriosas” de la sede de Gobierno

A través de las redes sociales, el expresidente de Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga, informó que el Gobierno de Evo Morales hace “maletas y se llevan material comprometedor”.

“Sumidos en pánico, hacen ‘maletas’ y se llevan material comprometedor. La tiranía de 14 años termina, el desbande es general”, dijo Quiroga en su cuenta oficial de Twitter.

En el video que presentó Quiroga se observa, a lo lejos, una camioneta junto a unas personas que ingresan una especie de “maletas” en la parte de atrás del auto.

“Es hora que Evo empaque maletas, Bolivia será libre y democrática, jamás seremos Madurolandia”, prosiguió en la publicación.

Más temprano, Jorge “Tuto” Quiroga y Carlos Mesa (expresidentes de Bolivia) pidieron el sábado a los militares que no repriman a la gente que exigen en las calles la renuncia del presidente, Evo Morales, tras los motines policiales.

"No se manchen las manos con sangre del pueblo boliviano, no salgan a reprimir, simplemente obedezcan y acaten la Constitución", pero no sigan órdenes de Morales, dijo Quiroga (2001-2002).

"Las Fuerzas Armadas no son brazo armado de un partido", declaró por su parte Mesa (2003-2005), segundo en las elecciones del 20 de octubre, aludiendo al Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales.

Bolivia amaneció este sábado bajo tensión máxima, con una convocatoria del MAS a ocupar las calles de La Paz para defender la cuestionada reelección de Morales, mientras se extendían los motines policiales que estallaron en la víspera.