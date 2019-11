Madre se prepara para dar a luz mientras su esposo moría en el mismo hospital

Kesley Ferguson, de 31 años, vivía la uno de los peores momentos de su vida al estar a punto de dar a luz mientras su esposo Scott se encontraba en otra sala del mismo hospital en sus últimos días de vida. Todo ocurrió en Prior Lake, en el estado de Minnesota, Estados Unidos.

Pensaron que pasarían el resto de sus vidas juntos, pero el destino les jugó una mala pasada, y Kelsey dividía sus emociones entre la alegría de haber traído al mundo a su bebé, mientras no podía contener las lágrimas por haber perdido a su esposo.

La madre contó en su propio blog ‘Honeyed Heart’, que, cuando se enteró que los doctores no podían hacer nada por salvar la vida de su esposo “no pudo respirar y empezó a vomitar”.

Las lágrimas no dejaban de caer d su rostro cuando veía a Scott en una cama de hospital, cubierto con una sábana blanca y rodeado de tubos y cables por todas partes.

Según cuenta Kesley, ella ignoraba el estado de salud crítico en el que se encontraba su esposo, ya que no tenía ninguna sospecha de la gravedad. “Realmente no sabía lo enfermo que estaba. Nadie me dijo que podía morir. Nadie dijo que su cuerpo se estaba pagando”, apuntó.

Más tarde se confirmó que Scott sufría de vasculitis de Wegener, una enfermedad autoinmune que atacó sus pulmones. Lamentablemente fue diagnosticada demasiado tarde.

Al parecer, su embarazo tampoco había sido fácil, ya que en las ecografías realizadas anteriormente se había revelado un defecto cardíaco y una anomalía cromosómica. Antes de tener a su bebé, Kesley y Scott no estaban seguros si el pequeño sobreviviría.

El pequeño Maxley pasó casi 100 días en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales antes de volver a casa y ha sido sometido aproximadamente a siete operaciones, incluida una cirugía a corazón abierto.

Gracias al cuidado de su madre, el bebé continúa mejorando cada día. “Le contaré a Maxley todo sobre su padre y cuánto lo amaba”, finalizó Kesley.