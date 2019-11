Aparecen cadáveres en bolsas en medio de una carretera y desata terror entre vecinos

Durante la mañana de este sábado 9 de noviembre, cadáveres en bolsas negras fueron vistos en medio de la carretera de Guanajuato, México. El hecho se vuelve reiterativo en la zona y provoca pánico entre todos los habitantes colindantes a la zona.

Trascendió que las bolsas con los restos fueron abandonadas por la madrugada, alrededor de las 5:30 am. El estado de los cadáveres aún es incierto, pues los peritos encargados de la revisión de cuerpos no aparecieron hasta el momento. Además no se han brindado declaraciones e información oficial por parte de las autoridades.

Los habitantes de aquella zona rumorean que pueden ser más de dos cuerpos, pues esta clase de hechos no son ajenos en dicha localidad. Agentes de la Fiscalía de Guanajuato se encuentran en el lugar de los hechos recaudando los primeros índices de este terrorífico hallazgo que ha sembrado pavor entre los vecinos.

Nuevos ataques entre delincuentes dejan siete muertos en Guanajuato

El pasado jueves 7 de noviembre, en el estado de Guanajuato, se desencadenaron nuevos hechos de violencia que dejaron como saldo siete fallecidos y dos policías heridos.

La nueva faena sangrienta que tuvo epicentro en los municipios de la ciudad mexicana se originó a medianoche, cuando un hombre iba a bordo de una motocicleta y fue brutalmente asesinado a balazos en la zona centro de la localidad de Salamanca.

Por si fuera poco, se conoció, gracias a un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que los homicidios son uno de los delitos más preocupantes y frecuentes enlazados con la violencia en dicha región mexicana.

Estadísticas de violencia en la ciudad de Guanajuato. Foto: Excélsior

Guanajuato forma parte de los cuatro estados del país con índices altos de violencia, según el Índice Estatal de Riesgo de violencia asociada con el crimen organizado con impacto en menores de edad. Este dato, forma parte del estudio “Niñas, Niños, y Adolescentes víctimas del Crimen Organizado en México”, publicado a fines del año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La inseguridad que se vive en Guanajuato refleja su día a día; asimismo, se indica que las víctimas más frecuentes de los sicarios son niños, niñas y adolescentes.