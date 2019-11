“No escucho que te ahogues”: joven murió asfixiado luego que médico de emergencias le colgó el teléfono [VIDEO]

Una madre exasperada llamó al Servicio de Urgencia Médica (Summa 112) de la Comunidad de Madrid, en España, para pedir ayuda porque su hijo se ahogaba. Empero el médico no le creyó ni a ella ni a Aitor García, de 23 años, quien falleció por asfixia.

Sucedió en enero de 2018 pero este jueves la Asociación el Defensor del Paciente en conferencia de prensa divulgó la grabación de la mujer, de nombre Carmen Ruiz, en la cual se comprueban los cuestionamientos del doctor a los síntomas del joven, comunicó el diario local EL MUNDO.

El especialista, que no fue identificado, le pidió a la madre que pusiera al hijo al teléfono. “¡Pero es que se está ahogando! ¿No le digo que se está ahogando?”, le respondió, pero aun así no hubo cambio de postura: “Pásemelo. ¿Si estuviera en un hospital le tendría que atender un médico o no?”.

Por lo cual Ruiz decidió acercarle el auricular a García, quien notablemente dolorido, llegó a decir: “Me ahogoooo... No puedoooo...”. “Yo no te escucho que te ahogues. ¿Has estado nervioso o algo?”, le replicó.

García a duras penas dijo que no. Posteriormente el doctor le pidió que devolviera el télefono a su madre. “Señora, su hijo no tiene nada. Respira perfectamente”, sostuvo.

Luego tuvo un paro cardiorrespiratorio y murió cuatro días después por derrame cerebral. García reprochó el protocolo de Summa porque “es algo que no sirve, una negligencia”.

García estudiaba para ser ingeniero. Foto: difusión

“Mi hijo se merecía que le atendieran como a cualquier otra persona”, dijo en declaraciones a laSexta. Y añadió que no le “entra en la cabeza que estos señores sigan trabajando”.

Ahora los padres demandan a la Comunidad de Madrid 175.000 euros como indemnización, no por el dinero, sino para “que cambien los protocolos médicos, para que no vuelva a pasar algo así”. Dado que “a nuestro hijo no nos lo devuelve ya nadie”, sentenciaron.

Protocolo correcto

A pesar de lo sucedido con García, un estudiante de Ingeniería del Automóvil, el Summa arguyó que sus profesionales actuaron con diligencia, profesionalidad y conforme a los protocolos para atender la llamada.

"Creo que se actuó correctamente, el trabajo de médico coordinador es un trabajo muy complicado, posiblemente el más complicado", declaró Óscar Rodríguez, uno de los médicos del Servicio de Urgencia Médica.

Mientras que Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, consideró que efectivamente laboraron “conforme al protocolo”, pero “la actitud tendría que haber sido otra”.