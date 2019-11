Niña que llevaba 7 días perdida aparece enterrada en casa de su tío

En Argentina, una menor de 13 años de nombre Brisa, se encontraba desaparecida desde hace una semana en la ciudad de Buenos Aires. Sus familiares habían denunciado el hecho y llegaron hasta la prensa para contar lo ocurrido.

Su madre había acudido a los canales de televisión y relató que su hija había salido de casa cerca de las 3:30 de la tarde del pasado miércoles para comprar algo en un quiosco cercano. Lamentablemente la pequeña nunca más volvió.

Tras la desesperación, la mujer fue a buscarla y se encontró con la sorpresa de que nunca llegó a la tienda, es en ese momento que decide realizar la denuncia que fue tomada la madrugada del jueves.

Autoridades policiales y judiciales informaron que esa misma noche, la abuela de la pequeña Brisa, recibió un mensaje a través de la aplicación Messenger de Facebook en el que supuestamente la menor escribía: “Estoy lejos, no voy a volver, papá no me quiere, me hace cosas”.

De acuerdo a las fuentes, el celular de Brisa no tenía chip, es por eso que solo podía utilizarlo mediante una conexión Wifi. “La última vez que estuvo en línea fue a las 8:30 de la noche, eso es lo que me dijeron cuando fui a hacer la denuncia”, contó la madre en ese entonces.

Es por esto que el fiscal a cargo solicitó de manera urgente y a través del Ministerio de Seguridad, que Facebook informara la dirección IP desde donde fue enviado este mensaje.

Finalmente la aplicación respondió y dieron con la dirección. En la zona especificada solo habían tres propiedades, una de ellas pertenecía a un tío de la pequeña.

Y tras una intensa búsqueda, las autoridades pudieron dar con el cuerpo de la menor, que se encontraba enterrado en el patio de la casa de su tío, identificado como Matías Emanuel Méndez.

En el momento del hallazgo, el acusado no se encontraba presente porque había salido a repartir folletos. Los agentes policiales habían distinguido un gran montículo de tierra en el fondo del patio de la vivienda, donde encontraron el cuerpo de la pequeña, envuelto en una sábana.

Matías Méndez de 20 años, quedó detenido al ser acusado de homicidio calificado por el vínculo. Aún se espera la sentencia para este asesino.