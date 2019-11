“Un millón de pesos por ‘veneco’ muerto”: amenazas contra venezolanos en pueblo de Colombia [FOTO]

En el municipio Ventaquemada, departamento de Boyacá (Colombia) aparecieron carteles xenofóbicos contra la presencia de los venezolanos en ese país.

“Se paga un millón de pesos por ‘veneco’ muerto, por ratas. Atentamente por la seguridad de Ventaquemada”, decía el mensaje, que estaba regado por todo el municipio.

El medio colombiano Blu Radio contactó a una venezolana que labora cerca del lugar donde se encontró el panfleto pegado en el suelo para testificar sobre lo sucedido.

PUEDES VER Venezuela hoy EN VIVO: últimas noticias de la crisis venezolana

“Hoy amanecemos con esa amenaza, cuando nos fuimos no había nada y cuando regresamos ya estaba. Todos los venezolanos no somos iguales, no todos vinimos a robar o a matar”, declaró la joven extranjera.

Otro trabajador de Venezuela resaltó que la comunidad venezolana está asustada por la amenaza. Juan Carlos Acosta dijo que llegó a Colombia a trabajar y a hacer el mal.

Venezolanos en Colombia. Foto: difusión.

“La verdad yo estoy muy asustado porque a lo que yo vine fue a trabajar, a sacar adelante mi familia y no a hacer mal a algún colombiano”, declaró Acosta.

El alcalde de Ventaquemada, Carlos Julio Melo, pidió la tolerancia en la comunidad ante la aparición de panfletos en contra de los ciudadanos venezolanos.

Melo solicitó la investigación de dicha amenaza para identificar a los autores de los carteles que fueron dejados en varias partes del pueblo.

De acuerdo con Migración Colombia, hasta la fecha hay más de 10 000 venezolanos en la ciudad de Boyacá y en todo en todo el país, 1. 408. 055 hasta el 30 de junio del 2019 y resaltan que en el segundo trimestre del presente año hubo un aumento de 11% de inmigrantes.

El acto xenófobo se dio en la ciudad de Boyacá, en Colombia. Foto: Twitter.

“Si miramos el comportamiento de los últimos tres meses, podríamos decir que, diariamente, esa cifra es cercana a los 1.600 registros de venezolanos”, el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, en un comunicado.

Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), alrededor de cinco millones de venezolanos han abandonado el país buscando mejorar su calidad de vida desde que se acentuó la crisis en el año 2016.

Xenofobia o aporofobia - Perú contra venezolanos

Investigación en curso

El alcalde de Ventaquemada, Carlos Julio Melo Aldana, anunció que ya hay una investigación adelantada para determinar quiénes están detrás de la realización y distribución de estos mensajes.

“Condenamos este tipo de conductas, este tipo de panfletos que lo hacen es generarnos temor a todos”, declaró el alcalde a Caracol Radio.

Maduro denuncia a Perú por permitir actos de xenofobia contra sus compatriotas

La crisis en Venezuela ha motivado a millones de venezolanos a dejar su país y migrar a diferentes naciones de América Latina, entre ellos el Perú. En su estancia, muchos de ellos son víctimas de racismo y xenofobia, actos que hoy el régimen de Nicolás Maduro “condena” a través un comunicado.

PUEDES VER España autoriza extradición de exmilitar chavista a Estados Unidos

En la misiva publicada en septiembre, en la página web de la Cancillería de Venezuela, las autoridades chavistas han denunciado que el Gobierno peruano permite “campañas de odio” contra sus compatriotas que se encuentran dentro del territorio nacional.

El adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, dijo a EFE que estos actos de discriminación merecen el absoluto rechazo.

Venezuela cruzan la frontera con Colombia. Foto: difusión.

¿Hay xenofobia contra los venezolanos?

El hecho ocurrió en Ecuador, cuando a un niño, de seis años de edad, lo patearon en su escuela y le dijeron “venezolano, vete de aquí”. Al llegar a su casa el pequeño le narró a la madre lo que había ocurrido en el instituto y peguntó por qué le decían eso. Hasta el momento, no se sabe si la mujer le dio alguna respuesta de lo sucedido.

¿Cuántos venezolanos hay en Chile este año?

Conforme a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cantidad de migrantes venezolanos en el país del sur es al rededor de 1 251 221.

Colombia, Perú y Chile son los países que más migrantes venezolanos han recibido en los últimos años, a causa de la severa crisis que padece el país petrolero,