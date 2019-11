Alumno va al colegio en falda porque no lo dejaban usar short pese al calor [VIDEO]

Curiosa forma de elevar su inconformidad. Un alumno del colegio Mariano Moreno del Salta (Argentina) decidió asistir a clases con una falda para mantenerse fresco debido a la ola de calor que azota a la región.

El adolescente aseguró que decidió vestirse de esa manera en señal de protesta ante las autoridades de la institución ubicada en General Güemes, quienes obligan a los varones usar pantalones a pesar de los reclamos para que vayan en short.

“¿Por qué viniste con pollera?’’, le pregunta una compañera en el video que se hizo viral en las redes sociales. ‘’Con pantalón corto no nos dejan venir así que vengo con pollera”, responde el joven.

Cuando la chica le consulta si alguien le llamó la atención por ir en falda, el muchacho contesta: “Y no, pues vengo con el uniforme del colegio”.

Una de las profesoras del Mariano Moreno detalló que ninguna escuela local permite que los estudiantes vayan con short, según informa El Tribuno de Salta.

La docente aseguró que el escolar utilizó la falda solo en el recreo, ya que en las aulas lo vio con el uniforme adecuado.

‘’No lo tomo como protesta. Ha sido un juego de chicos y pasó, no pasó a mayores. No ingresó a clases con pollera. Vi el video y no pasó más nada. No generó problemas, no vino a hablar a dirección. No hubo manifestaciones. Fue una jugada del chico como todo joven travieso”, puntualizó.

¿Es obligatorio el uso de uniformes escolares?

La maestra explicó que los menores deben asistir con los uniformes necesarios de acuerdo a su género debido a que así los pueden identificar con el Mariano Moreno.

‘’Es una manera de enseñarles desde jóvenes cómo se deben presentar en una institución. A las instituciones hay que respetarlas. Eso hace a la educación", sentenció.