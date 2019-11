Expolicía que violaba y obligaba a sus hijastras a ver pornografía es sentenciado a 25 años de prisión

La Justicia de Entre Ríos recientemente condenó a 22 años de prisión a Marcelo Adrián Benítez, natural de la localidad de San José, Uruguay, por abusar sexualmente de sus dos hijastras.

Conforme resalta Telefenoticias, de acuerdo a la sentencia emitida por un tribunal de Concepción, además de vejar a las dos menores de edad, el expolicía las filmaba y obligaba a ver películas pornográficas.

Asimismo, el fallo estuvo a cargo de los vocales, Rubén Chaia, Fabián López Moras y Mariano Martínez, quienes accedieron a la pena de 25 años de prisión solicitada por la fiscal a cargo del caso, Micaela Di Pretoro.

Los hechos imputados sobre Marcelo Adrián Benítez se produjeron entre los 2005 y 2012 en San José, en el departamento de Colón, Argentina.

Los hechos imputados sobre Marcelo Adrián Benítez se produjeron entre los 2005 y 2012 en San José, en el departamento de Colón, Argentina.

“Los hechos abusivos se pudieron llevar a cabo a partir de cierta planificación que tuvo que haber hecho el condenado para que sus víctimas creyeran que esto era normal, que era natural”, sostuvo Luis Salisky, abogado demandante, durante una entrevista a El Once.

Es así que el letrado explicó que el exoficial fue sentenciado por abuso sexual y por corrupción de menores. Además, añadió: “me interesa el bienestar de las víctimas, que estén conformes y por lo que he hablado con ellas, me lo han manifestado de este modo. De todas maneras, no hay pena que pueda reparar el daño causado”

No obstante, Luis Salisky enfatizó que Marcelo Adrián Benítez, el expolicía sentenciado, tendrá una pena temporal, “mientras que las víctimas van a cargar con esto de por vida”.