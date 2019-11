Perdió su miembro viril durante una guerra, hoy lo ha recuperado gracias a la ciencia

Un soldado de la Marina de Estados Unidos, que hace ocho años perdió su miembro viril durante una emboscada en Afganistán, ha logrado recuperarlo exitosamente gracias a una reconstrucción.

El doctor a cargo de la operación fue Rick Redett, un cirujano experto en intervenciones de este tipo. Ya ha pasado un año desde que se hizo el proceso y hoy el soldado puede incluso tener erecciones y sentir placer sexual.

Ocurrió hace ocho años. Ray fue enviado como médico, pero su unidad sufrió una emboscada talibán, recoge The Sun. Varios de sus compañeros resultaron gravemente heridos y él empezó a asistirlos.

Sin embargo, al acercarse a uno de los soldados, pisó una mina enterrada y la explosión le destrozó las dos piernas, la cadera y todo su genital. Él sobrevivió, pero perdió el pene, el escroto y parte de su abdomen.

La tragedia le provocó depresión e incluso pensó en suicidarse en diversas ocasiones.

La operación duró varias horas.

“Esa herida sentía que me prohibía tener una relación. Que me condenaba a estar solo para el resto de mi vida. Durante mucho tiempo luché por verme a mí mismo como un hombre. Ahora vuelvo a sentirme completo”, explica Ray al New York Times

Tres años después de lo sucedido, Ray conoció al cirujano Richard Redett, experto en reconstrucción genital del Hospital Johns Hopkins, en Baltimore. Fue él quien le hizo ver que todavía tenía esperanzas.

El médico contaba con una vasta experiencia en operaciones quirúrgicas de reconstrucción y estudió el caso del soldado. Después de meditarlo le dijo: “Creo que eres un buen candidato para intentar un trasplante completo de aparato genital”, cuenta Ray.

Trasplante completo

Debido a las heridas que Ray tenía, no había material suficiente para reconstruir todo lo que había perdido. Por lo que se debía investigar una técnica adecuada y tomaría tiempo hacerlo.

La situación del soldado era compleja, ya que en otro caso se hubiera recurrido a una faloplastia, una operación más sencilla que consiste en extraer una parte del tejido del antebrazo y “crear” un pene nuevo.

La reconstrucción se tuvo hacer de manera completa, ya que Ray había perdido no solo el pene, sino también el escroto y parte de su pared abdominal.

“Estuvimos cinco años trabajando con cadáveres y en el laboratorio, investigando qué vasos sanguíneos irrigaban el tejido. Para ellos usamos colorante alimentario: lo inyectábamos en los vasos sanguíneos de los cadáveres y mirábamos qué parte de la piel se teñía para así saber qué vasos eran esenciales trasplantar”, describe el Dr. Redett.

El trasplante de pene es sumamente complejo, continúa el especialista, pues involucra una infinidad de vasos sanguíneos, que pueden ser tan finos como un cabello humano.

Por fin Ray se sometió a la cirugía después de tanta espera, en 2018. Doce meses después, los resultados fueron exitosos. Hoy puede tener erecciones normales y la sensación es normal, cuenta.